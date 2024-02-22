Новичок «Сочи» Кордова: я рад, что смог перейти из турецкого чемпионата в российский

Новичок «Сочи» Серхио Кордова поделился впечатлениями от перехода в российский клуб. Футболист присоединился к южанам на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Права на него принадлежат турецкому «Аланьяспору».

«Прежде всего хотел сказать, что я очень рад присоединиться к «Сочи». Я помню, что в середине января я впервые услышал об интересе от «Сочи». Мой представитель сообщил мне об этом. И, конечно, я очень обрадовался, когда он мне рассказал более детально. Меня это очень заинтересовало.

Я считаю, что это хорошее решение и хороший шаг в моей дальнейшей карьере. Поэтому я рад, что всё так сложилось и я смог перейти из турецкого чемпионата в российский и присоединиться к «Сочи», — сказал Кордова пресс-службе «Сочи».