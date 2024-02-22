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Руслан Безруков: видел, что Слуцкий снова хотел тренировать, у него горели глаза

Руслан Безруков: видел, что Слуцкий снова хотел тренировать, у него горели глаза
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Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков отреагировал на назначение Леонида Слуцкого в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».

«Я понимал, что Слуцкий востребован и ждёт хорошего предложения. Назначение в «Шанхай Шэньхуа» не стало для меня какой-то новостью, тем более я знал об этом заранее. Со Слуцким мы общались, когда он не работал. Замечал, что у него уже горят глаза и хочется снова тренировать. Теперь буду рад его успехам», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Леонид Слуцкий в декабре 2023 года возглавил китайский клуб «Шанхай Шэньхуа». Контракт 52-летнего специалиста с командой рассчитан до декабря 2024 года. Слуцкий пробовал свои силы в европейских клубах: «Халл Сити» (с июня по декабрь 2017 года) и «Витессе» (с июля 2018-го по ноябрь 2019-го).

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