Приговорённый к тюремному сроку экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес должен будет выплатить € 150 тыс. потерпевшей по делу об изнасиловании в качестве моральной компенсации. Об этом сообщает Diario SPORT в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы. В январе бразильцу выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. 20 января экс-футболист был заключён под стражу. Позднее Алвесу несколько раз отказывали во временном освобождении под залог.

Бразильский защитник хорошо известен своими выступлениями за «Барселону». В составе сине-гранатовых Алвес шесть раз становился чемпионом Испании, побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Со сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.