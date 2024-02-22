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Осуждённый на 4,5 года Дани Алвес получил также пять лет испытательного срока

Осуждённый на 4,5 года Дани Алвес получил также пять лет испытательного срока
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Приговорённому к тюремному сроку экс-защитнику «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвесу назначили пять лет испытательного срока. Об этом сообщает Diario SPORT в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы, а также обязали его выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации. В январе бразильцу выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. 20 января экс-футболист был заключён под стражу. Позднее Алвесу несколько раз отказывали во временном освобождении под залог.

Бразильский защитник хорошо известен своими выступлениями за «Барселону». В составе сине-гранатовых Алвес шесть раз становился чемпионом Испании, побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Со сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

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