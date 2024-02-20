Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корнеев: надеюсь, Юрану удастся реанимировать Кучаева

Корнеев: надеюсь, Юрану удастся реанимировать Кучаева
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением относительно перехода полузащитника Константина Кучаева в «Пари НН».

«Кучаев как футболист давно потерялся, поэтому мы его практически не видим на поле. Надеюсь, Юрану и его штабу удастся реанимировать Кучаева и они смогут ему помочь вернуться в футбол. Но на данный момент его приобретение не выглядит как усиление для «Пари НН», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что перед переходом в «Пари НН» Кучаев разорвёт контракт с ЦСКА.

В нынешнем сезоне Кучаев принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

Материалы по теме
Чанов: Кучаеву остаётся только пожелать удачи в «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android