Корнеев: надеюсь, Юрану удастся реанимировать Кучаева

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением относительно перехода полузащитника Константина Кучаева в «Пари НН».

«Кучаев как футболист давно потерялся, поэтому мы его практически не видим на поле. Надеюсь, Юрану и его штабу удастся реанимировать Кучаева и они смогут ему помочь вернуться в футбол. Но на данный момент его приобретение не выглядит как усиление для «Пари НН», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что перед переходом в «Пари НН» Кучаев разорвёт контракт с ЦСКА.

В нынешнем сезоне Кучаев принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.