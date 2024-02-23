«Бывали разные мысли, когда не играл». Алип рассказал, мог ли уйти из «Зенита»

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип рассказал, что задумывался об уходе из российского клуба, когда не получал достаточного количества игровой практики.

«Мог ли я уйти из «Зенита», например, в аренду? Бывали разные мысли, не скрою. Особенно когда не играл. Но не сложилось. В итоге получил свой шанс осенью — сыграл больше, чем за всё предыдущее время. Понимаю, что это, возможно, аванс. Так что буду ещё больше работать», — сказал Алип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне 24-летний Алип сыграл за российский клуб 23 матча, в которых голевыми действиями не отметился.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками.

Полное интервью с Нуралы Алипом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.