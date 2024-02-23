«Все потухли. Минут 30 сидели в тишине». Алип — о «Зените», Казахстане и интересе «Реала»

Осень 2023-го — лучшее время в карьере Нуралы Алипа. Защитник получил место в основном составе «Зенита», а со сборной Казахстана до последнего претендовал на путёвку в финальную часть Евро-2024. Через классический отбор не вышло, теперь будет шанс пробиться туда через плей-офф Лиги наций.

В интервью «Чемпионату» Алип рассказал:

почему любит борьбу и были ли шансы у Коваленко победить;

о тоске по Чистякову и Сутормину;

как реагировал на информацию об интересе «Реала» и «Манчестер Юнайтед»;

какие сложности возникают у «Зенита» в РПЛ;

как в Казахстане теперь относятся к сборной.

Алип любит борьбу. Теперь понятно, почему он так эффектно бросил Коваленко

— В начале года многие обратили внимание на контент, связанный с тобой: сначала после тренировки бросаешь на прогиб Коваленко, потом — сидишь с боксёрскими перчатками. Есть в этом какой-то сакральный смысл: например, бороться во всем и за всё до конца?

— Скорее нет. Просто сборы — это же в основном рутинная работа. Тренировки каждый день, иногда матчи. И хочется разбавить как-то атмосферу. А с точки зрения борьбы… Конечно, мы будем до конца стремиться к завоеванию чемпионства и Кубка. Все матчи надо выигрывать.

— А вообще насколько тебе близка борьба? Судя по видео, ты и правда хорош.

— В детстве я семь или восемь месяцев ходил на вольную борьбу. Отец отдал в секцию. Так что с друзьями тогда частенько боролись. Не могу сказать, что запомнил какие-то навыки. Сейчас они идут скорее из социальных сетей — посмотришь какое-то видео и пытаешься повторить.

Нуралы Алип на сборах «Зенита» Фото: fc-zenit.ru

— С кем-то спаринговался, помимо Коваля?

— Вроде бы нет. Он стал единственной жертвой (улыбается). Говорил, что занимался на районе. Но, честно говоря, не заметил. С ним без проблем расправился.

— А у тебя есть любимый боец?

— Шавкат Рахмонов в UFC. Асу Алмабаева тоже туда подписали. Вообще, казахов всё больше и больше в UFC. А так, следил, конечно, за Хабибом. За Джоном Джонсом. Ислам Махачев сейчас хорошо выступает.

— Философия Хабиба тебе близка?

— Конечно. Когда он говорит о важности много работать. У всех спортсменов одна цель — побеждать. А лёгких побед не бывает. Это всегда большой труд.

— А есть в «Зените» тот, с кем бы не вышел бороться, потому что сам оказался бы на месте Коваля?

— Такого нет. С любым был бы готов.

— «Слово пацана» смотрел? Было ли что-то подобное в Казахстане?

— Посмотрел. Очень понравилось. Многие говорят, что у них были подобные моменты в детстве, но у меня – нет. У нас в Казахстане всё было спокойно.

— А что у тебя с боксом?

— С боксом не так. Скорее просто попробовал. Борьба гораздо ближе.

Дружба с Чистяковым, слухи о «Реале» и «Манчестер Юнайтед», мысли об уходе из «Зенита»

— Мне кажется, по антропометрии Чистяков подошёл бы тебе в спарринг-партнёры. С ним не выскакивал?

— Нет. Он же в игре травму получил. Я ему в шутку только предлагал (улыбается).

— Скучаешь по нему уже?

— Конечно. Переписываемся постоянно. За два года стали очень близкими друзьями. Желаю ему обойтись без травм. Ещё с Сутором попрощались недавно. Я желаю пацанам, чтобы они играли как можно больше. И остались в РПЛ.

— Считаешь, что Чистяков перезапустится в «Сочи»?

— Да, он всегда был в порядке. Сейчас у них большие изменения в составе. Я на 100% уверен: если всё будет нормально со здоровьем — он будет играть. У него сейчас всё хорошо — город приятный, атмосфера нормальная. Есть всё для работы и достижения результата.

Нуралы Алип и Дмитрий Чистяков Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Для тебя его уход — скорее грустно или в какой-то степени позитивно, ведь минус конкурент?

— Нет, никакой конкуренции не было — он играл правее, я — левее. Так что никакой конкуренции, только дружба.

— Почему осенью он так мало играл?

— Были же травмы. Так, думаю, он играл бы чаще.

— В команде ты больше всего общался с Чистяковым и Сергеевым. Получается, из близких у тебя только Сергеев остался или кто-то ещё добавился?

— Уехали же Круговой, Чистый, Сутор. Коваль к нам влился. Ещё Ильзат и Мост — с ними тоже общаемся.

— Для тебя вообще важно, чтобы внутри команды были друзья?

— Да, сейчас самые родные и близкие — это товарищи по команде. И жена, конечно, но она в Петербурге. А за пределами команды и семьи почти никого нет. В основном все в Казахстане. Так что, конечно, важно, чтобы внутри команды были друзья.

— В первом интервью после возвращения ты отметил — «скучал по атмосфере и пацанам». То есть с дружелюбием и остальным всё в порядке?

— Да, атмосфера у нас и правда дружелюбная и хорошая.

— Когда вы ушли в отпуск, наступило время Нуралы Алипа. Имею в виду количество новостей — сначала «Реал», потом — «Манчестер Юнайтед». В каком из этих клубов тебя ждать летом?

— Я не знаю. Не вижу смысла комментировать слухи. Понимаю, что пока ещё есть куда расти. Вообще, помню, проснулся, и мне начинают всё это скидывать, отмечать где-то. Не скрою, приятно видеть кучу комментариев и постов от казахов, которые так или иначе следят за мной и за «Зенитом».

— Ты не обижен на людей, которые распространяют эту информацию?

— Нет. Понимаю, что футбол — это всегда множество слухов.

— В командном чате подкалывали, что сдвинешь Магуайра из старта «МЮ»?

— Да, но ещё раньше, когда всё только началось. Я приехал в сборную, а Мостовой и Круговой начали травить по поводу этого.

— А тебе самому какие лиги нравятся?

— Сейчас слежу за «Жироной» и «Байером» — настоящие сенсации и сделали шаг вперёд. В Лиге чемпионов смотрю в основном на «Реал».

— После твоего прихода в «Зенит» были же разные периоды. Наверняка на тебя выходили представители разных команд. Хоть раз думал сказать — всё, я поехал из Петербурга в место, где буду играть?

— Бывали разные мысли, не скрою. Особенно когда не играл. Но не сложилось. В итоге получил свой шанс осенью — сыграл больше, чем за всё предыдущее время. Понимаю, что это, возможно, аванс. Так что буду ещё больше работать.

Почему у Алипа получилась такая сильная осень, неудача Казахстана в отборочной группе Евро-2024 и популярность

— Осенью ты играл чаще, чем когда бы то ни было. Ты что-то изменил в себе и своей работе для этого?

— У меня родилась дочка, первый ребёнок — это повлияло. Я стал серьёзнее, ответственнее. Любой мужчина сразу меняется. Поэтому хочется быть лучше и лучше.

— Для тебя осенний период — лучший в карьере?

— Определённо да. Со сборной побеждали. Хотя раньше там нас разносили в одну калитку. А сейчас претендовали на выход на Евро. Да, не получилось. Но впереди Лига наций.

— Насколько тебе сложно будет удержать этот уровень?

— Удержать-то ладно. Надо ещё больше работать и не останавливаться на достигнутом. Впереди, надеюсь, ещё будут успехи. Есть куда расти.

— Казалось, у «Зенита» было два тяжёлых отрезка: осенью, когда проиграли «Локомотиву» и «Оренбургу», потом — в конце года. Твоими глазами — что это было?

— Было больно. Проиграли дважды «Локомотиву», ещё «Динамо» и «Оренбургу». Естественно, разбирались в произошедшем в коллективе. Прорабатывали ошибки. Старались их исправить.

Нуралы Алип в матче со «Спартаком» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Не было ли каких-то сомнений в собственных силах?

— Нет, такого не было.

— Удивлён, что «Краснодар» так хорош?

— Я за ними давно слежу. Помню, ещё ездили к ним на уровне академий на товарищеские матчи. Уже бросался в глаза их уровень игры, инфраструктуры. Была видна хорошая школа. Понятно, что оттуда рано или поздно выпустилась бы хорошая молодёжь. Хотя теперь без Ильзата им будет тяжело — он хороший парень, теперь с нами.

— «Краснодар» — ваш главный соперник весной?

— Скажу так: всё зависит от нас. С топами всё понятно — тут дополнительный настрой не нужен, всегда есть желание наказать. А вот с командами, чей уровень пониже нашего, нам приходится непросто. У них на нас максимальный настрой. Если вспомнить пример того же «Оренбурга».

— Пришёл Нино. Как он тебе?

— Он пришёл из команды Марсело. Я видел их матчи с «Сити». Видно, что профессионал, хороший защитник.

— Сейчас у «Зенита» четыре центральных защитника: ты, Родригао, Нино и Эракович. Нет ощущения, что твоего игрового времени может стать меньше?

— Я не думаю об этом. Конкуренция — это всегда хорошо. Понимаю, что если буду лучше, то буду играть. Всё зависит от меня.

— Сборная Казахстана. Судьба вашей путёвки решилась в игре со Словенией. Часто вспоминаешь гол Вербича в концовке?

— Часто, да. Помню, бегу назад и вижу, как он этим крутящим бьёт в девятку. И это ещё в самой концовке. Мы же сначала отыгрались, полетели в атаку. И пропустили. Это всегда грустно.

— Какая была атмосфера в раздевалке после матча?

— Все потухли. Минут 30 сидели в тишине. Первым заговорил тренер. Сказал не расстраиваться. Победы и поражения всегда идут вместе. Этим и прекрасен спорт. На этом жизнь не заканчивается.

— Впереди Греция и кто-то из пары Грузия и Люксембург. Уже видел соперников?

— Грецию вообще не видел. Грузию немного знаю, там есть знакомые имена, против которых играл. За Хвичей, конечно, следим.

Нуралы Алип в сборной Казахстана Фото: Charles McQuillan/Getty Images

— В Казахстане наверняка все ждут выхода на Евро. Ты чувствуешь напряжение из-за того, что сборная пользуется такой популярностью?

— Это приятное давление, когда на матчи ходит большое количество людей. Когда интересуются сборной, читают новости. Игроки рассказывают, что выходят на улицу, а к ним подходят сфотографироваться. Думаю, футбольная сборная сейчас самая популярная в стране.

— Когда приезжаешь на родину, можешь выйти на улицу? Или уже сложно и узнают?

— Конечно, футбольных болельщиков много. За сборную многие переживают. Собираются, смотрят на большом экране матчи. Мне отправляли видео, где 200 человек в одном небольшом заведении. Я спокойно могу выйти на улицу, ведь живу в совсем небольшом городе. Так что у меня проблем с большим вниманием нет.