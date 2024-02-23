Дибала рассказал о различиях в игре с Месси и Роналду в составе одной команды

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала рассказал о различиях в игре с форвардами Лионелем Месси и Криштиану Роналду в одной команде.

«Роналду научил меня приверженности спорту, нацеленности на победы. Однако игра с Месси была мечтой детства.

Месси – постоянный источник вдохновения для нас, тех, кому посчастливилось видеть его на поле. Разделить с ним победу на чемпионате мира – радость, которую я не забуду.

Роналду – чемпион. Играть вместе с ним было для меня замечательно, но также это был способ учиться у него целеустремлённости и, прежде всего, его постоянному желанию побеждать и совершенствоваться. Не удивлён, что и в Саудовской Аравии дела у него идут хорошо», — приводит слова Дибалы Calciomercato.

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Реакция Месси на два подряд не забитых пенальти одноклубника: