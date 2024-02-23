Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни рассказал о своих проблемах с алкоголем в подростковом возрасте

«Ливерпуль, где я рос, был непростым местом для жизни, но мне очень нравилось моё взросление там, оно научило меня стольким вещам.

Помню, когда мне было 14, я переходил дорогу, кажется, это было в четверг, а в субботу я должен был играть за команду «Эвертона» до 19 лет, которую тренировал Колин Харви. И вот я перехожу дорогу, в руках у меня пакет с сидром, пачка сигарет… Машина останавливается, чтобы пропустить меня, а за рулём сидит Харви.

Будучи подростками, мы находили заброшенные дома, выбивали окна, сидели там и пили. Если оглядываться назад, как я уже говорил в документальном фильме, у меня были разные проблемы, в итоге я пил слишком много, и это сказалось на моей игре, очевидно», — приводит слова Руни Daily Mail.

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