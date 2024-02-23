Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уэйн Руни рассказал о своих проблемах с алкоголем в подростковом возрасте

Уэйн Руни рассказал о своих проблемах с алкоголем в подростковом возрасте
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни рассказал о своих проблемах с алкоголем в подростковом возрасте

«Ливерпуль, где я рос, был непростым местом для жизни, но мне очень нравилось моё взросление там, оно научило меня стольким вещам.

Помню, когда мне было 14, я переходил дорогу, кажется, это было в четверг, а в субботу я должен был играть за команду «Эвертона» до 19 лет, которую тренировал Колин Харви. И вот я перехожу дорогу, в руках у меня пакет с сидром, пачка сигарет… Машина останавливается, чтобы пропустить меня, а за рулём сидит Харви.

Будучи подростками, мы находили заброшенные дома, выбивали окна, сидели там и пили. Если оглядываться назад, как я уже говорил в документальном фильме, у меня были разные проблемы, в итоге я пил слишком много, и это сказалось на моей игре, очевидно», — приводит слова Руни Daily Mail.

Материалы по теме
Из легенды футбола — в боксеры. Уэйн Руни реализует детскую мечту
Из легенды футбола — в боксеры. Уэйн Руни реализует детскую мечту

Футболист из Англии забил мяч с центра поля:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android