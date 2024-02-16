Из легенды футбола — в боксеры. Уэйн Руни реализует детскую мечту

Сейчас в профессиональном боксе всё чаще дебютируют представители совершенно других направлений. Уже никого не удивляет, когда в ринг выходят певцы, актёры, представители других видов спорта. Накануне появилась очень любопытная новость о том, что провести боксерский поединок может бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни. Звёздный британец может дебютировать в профессиональном боксе в самое ближайшее время. И, стоит отметить, список потенциальных соперников выглядит действительно интересно.

Издание Daily Star сообщило, что Руни может дебютировать на профессиональном ринге в рамках шоу промоушена Misfits. А в числе потенциальных соперников называются KSI и Логан Пол. Стоит отметить, что эти парни не так часто появляются в ринге, но имеют очень серьезную подготовку. А Пол даже встречался с легендарным Флойдом Мейвезером-младшим, тот поединок был выставочным. Поэтому первый бой Уэйна может сразу приковать к себе запредельный интерес.

Стоит отметить, что и Руни занимался боксом, правда, довольно давно. Об этом экс-футболист рассказывал в одном из интервью: «Раньше я занимался боксом и футболом. До 15 лет ходил на тренировки каждый вечер до тех пор, пока мне в «Эвертоне» не сказали, чтобы я оставил бокс, если хочу продолжить заниматься футболом. У меня был неплохой шанс вскоре закрепиться в первой команде, поэтому решил остаться в футболе. Но я всё ещё люблю смотреть бокс. В моей семье это любимый вид спорта. До сих пор я знаю некоторые приемы, но для боксерского поединка не гожусь. Мне нравится боксировать, потому что это отличный способ выпустить пар».

Уэйн Руни Фото: Michael Regan/Getty Images

Стоит отметить, что Руни пока довольно осторожно оценивает свои шансы на дебют в профессиональном боксе. Однако отрицать возможность не стал, подтвердив факт переговоров: «Потенциальный боксёрский поединок? Никогда не знаешь наверняка. Да, со мной связались по этому поводу, но я думаю, что в данный момент хочу сосредоточиться на возвращении к тренерской деятельности, а не на боксе. Сейчас это моя цель».

Стоит отметить, что ситуация у Уэйна в футболе на данный момент довольно сложная. В начале января 2024 года футбольный клуб «Бирмингем» объявил об отставке Руни с поста главного тренера. Английский специалист возглавил команду лишь в прошлом октябре. И пока предложений о продолжении тренерской карьеры Уэйну особо не поступает. Поэтому он действительно может попробовать свои силы в новом виде спорта.

Стоит отметить, что футболисты уже пробовали свои силы в профессиональном боксе. Например, в 1996 году в ринг вышел легендарный аргентинец Диего Марадона. Это был трëхраундовый выставочный поединок с чемпионом и близким другом – Сантосом Ласиару, который на тот момент уже завершил профессиональную карьеру. На бой футболист вышел в трусах в цветах клуба «Бока Хуниорс» и смело бросался на соперника. Любопытно, что бой был настолько выставочным, что несколько ударов соперники специально отвесили судье. В итоге рефери объявили в том поединке ничью.

Диего Марадона в ринге Фото: Ben Radford/Getty Images

А есть и обратные случаи. Например, Александр Усик, который имеет профессиональный контракт с футбольным клубом. Более того, боксёр уже выходил на поле в составе «Полесья». Случилось это ещё 3 февраля 2022 года. Именно тогда Усик принял участие в товарищеском матче клуба с «Вересом» (2:1). Мало того, что команда одержала победу, так ещё и боксёр появился на поле на 76-й минуте. Тренерский штаб настолько поверил в новичка, что решил дать ему побольше игрового времени. И Александр не разочаровал – выглядел активно, хорошо шёл в отбор и прессинговал, не выпадал. Видимо, уже тогда Усик решил, что продолжит заниматься футболом. И даже сейчас боксёр активно принимает участие в тренировках клуба.

Пока Руни очень осторожно оценивает вероятность своего выхода в ринг, но посмотреть на это было бы очень интересно. Пожалуй, все фанаты футбола помнят, что одно из самых легендарных празднований Уэйна (он выбрасывал несколько боксёрских ударов в сторону углового флажка и падал, будто в нокаут), связано именно с джентльменским видом спорта. Руни с самого детства мечтал оказаться на профессиональном ринге. Видимо, сейчас он буквально в шаге от этого.