Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Алип объяснил свой осенний прогресс в РПЛ

Защитник «Зенита» Алип объяснил свой осенний прогресс в РПЛ
Комментарии

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип объяснил свой резкий прогресс в первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«У меня не так давно родилась дочка, первый ребёнок — это повлияло. Я стал серьёзнее, ответственнее. Любой мужчина сразу меняется. Поэтому хочется быть лучше и лучше.

Лучшая ли эта осень в моей карьере? Определённо да. Со сборной побеждали. Хотя раньше там нас разносили в одну калитку. А сейчас претендовали на выход из группы на Евро. Да, не получилось. Но впереди Лига наций.

Надо ещё больше работать и не останавливаться на достигнутом. Впереди, надеюсь, ещё будут успехи. Есть куда расти», — сказал Алип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Материалы по теме
«Все потухли. Минут 30 сидели в тишине». Алип — о «Зените», Казахстане и интересе «Реала»
Эксклюзив
«Все потухли. Минут 30 сидели в тишине». Алип — о «Зените», Казахстане и интересе «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android