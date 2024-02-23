Защитник «Зенита» Алип объяснил свой осенний прогресс в РПЛ

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип объяснил свой резкий прогресс в первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«У меня не так давно родилась дочка, первый ребёнок — это повлияло. Я стал серьёзнее, ответственнее. Любой мужчина сразу меняется. Поэтому хочется быть лучше и лучше.

Лучшая ли эта осень в моей карьере? Определённо да. Со сборной побеждали. Хотя раньше там нас разносили в одну калитку. А сейчас претендовали на выход из группы на Евро. Да, не получилось. Но впереди Лига наций.

Надо ещё больше работать и не останавливаться на достигнутом. Впереди, надеюсь, ещё будут успехи. Есть куда расти», — сказал Алип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.