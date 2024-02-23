Защитник «Зенита» Алип: уровень «Краснодара» бросался в глаза ещё на уровне академий

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип высказался об уровне «Краснодара», который является основным соперником сине-бело-голубых по чемпионской гонке в сезоне-2023/2024.

«За «Краснодаром» я давно слежу. Помню, ещё ездили к ним на уровне академий на товарищеские матчи. Уже бросался в глаза их уровень игры, инфраструктуры. Было видно хорошую школу. Понятно, что оттуда рано или поздно выпустилась бы хорошая молодёжь. Хотя теперь без Ильзата им будет тяжело — он хороший парень, теперь с нами», — сказал Алип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками.