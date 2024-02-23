Защитник «Ливерпуля» ван Дейк: надеюсь, мы выиграем Кубок лиги

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выразил надежду на то, что мерсисайдцам удастся обыграть «Челси» в финале Кубка английской лиги и завоевать трофей.

«Играть в финале за этот клуб — само по себе нечто невообразимое. Конечно, в первую очередь нам всем хочется одержать победу, но финал — это финал. Это возможность взять первый трофей в сезоне, что придаст нам импульс на оставшуюся часть кампании. С большим нетерпением жду предстоящей игры. Надеюсь, нам удастся добиться наилучшего результата и выиграть Кубок лиги», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, финал Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Челси» состоится 25 февраля на лондонском стадионе «Уэмбли».