Кононов: опыт игр на уровне РПЛ поможет Тугареву и Кузьмичёву адаптироваться в «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался об адаптации полузащитника Романа Тугарева, арендованного у «Ростова», и защитника Ивана Кузьмичёва, перешедшего из «Локомотива» на правах аренды. Отметим, что в соглашениях обоих футболистов прописана опция выкупа.

«Опыт игр на высоком уровне поможет им адаптироваться быстрее, чем футболистам, которые не участвовали в больших матчах. Но есть ещё одна составляющая — это большая мотивация. Мы говорим про игроков, которые, возможно, пока провели в РПЛ не так много игр, где-то им меньше доверяли, и у них есть мотивация доказать себе и своим критикам, что у них есть большой потенциал и в дальнейшем они добьются серьёзных успехов.

Игроки, которые не выступали в РПЛ, голодны до игры и достижения результатов. Для меня этот «голод» — самое главное. Он должен быть у любого игрока. Бывает так, что футболисты провели много матчей в Первой лиге, в РПЛ, но смотришь на них в тренировочном процессе, в играх, и видно, что они действуют не с должной самоотдачей, нет такого развития. А это очень влияет на результаты команды и на коллектив», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

25-летний Тугарев выступает за «Ростов» с 2020 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за южан 12 неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 900 тыс.

23-летний Кузьмичёв стал игроком «Локомотива» в сентябре 2022 года, перейдя из «Урала». Действующее соглашение Ивана с клубом рассчитано до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 1 млн.