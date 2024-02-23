Орещук: у «Динамо» хорошая команда, думаю, они точно будут в тройке

Бывший спортивный директор «Динамо», а ныне футбольный агент Роман Орещук считает, что отсутствие активности бело-голубых в зимнее трансферное окно оправданно. По его мнению, у московской команды хороший состав, не требующий усилений. Также Орещук спрогнозировал, что «Динамо» финиширует в нынешнем сезоне РПЛ в тройке лидеров.

«У „Динамо“ укомплектован состав, поэтому было мало трансферной активности зимой? Да, у них хорошая команда. Я видел игру «Динамо» в матче с «Крыльями», им не нужны футболисты, у них всё хорошо.

Пока из того, что я вижу, «Динамо» точно будет в тройке. Перевыполнят свой план на этот сезон занять пятое место. Похоже на то, что будут в тройке. И сейчас я не снимаю их со счетов в борьбе за первое-второе место», — приводит слова Орещука издание Metaraitngs.

Напомним, на момент зимнего перерыва «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, уступая лишь «Зениту» и «Краснодару».