Новичок «Крыльев» Франко Орозко обратился к болельщикам самарского клуба

Аргентинский нападающий самарских «Крыльев Советов» Франко Орозко обратился к болельщикам клуба.

«Что бы хотел сказать самарским болельщикам? Спасибо, мне очень приятно, надеюсь, что наша команда и болельщики станут ещё счастливее благодаря тому, что я покажу на поле. Вперёд за «Крылья»!» — сказал Орозко в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, «Крылья Советов» объявили о переходе 22-летнего Франко Орозко вчера, 22 февраля. Футболист будет выступать за российский клуб на правах аренды до конца сезона, в соглашение включена опция выкупа.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков.