Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Енисее» объяснили, почему не подписали контракт с Брайном Идову

В «Енисее» объяснили, почему не подписали контракт с Брайном Идову
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев рассказал, почему клуб не подписал контракт с защитником Брайном Идову.

«Не договорились. Решение было за главным тренером и спортивным директором. Мне было интересно, чтобы Брайн появился в нашей команде, но вопрос не решили. Я понимаю, что Тихонов не настаивал на его приходе. Идову был на сборах, поучаствовал в играх. Видимо, чуть-чуть не хватает физического состояния, не в оптимальной форме. И не договорились по агентским делам», — сказал Федосеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Последним клубом 31-летнего Брайна Идову были подмосковные «Химки». Ранее он выступал за московский «Локомотив», санкт-петербургское «Динамо» и пермский «Амкар».

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 24 очка за 20 матчей.

Материалы по теме
Тренер 2DROTS Кузнецов объяснил, почему отказался возглавить «Енисей»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android