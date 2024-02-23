В «Енисее» объяснили, почему не подписали контракт с Брайном Идову

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев рассказал, почему клуб не подписал контракт с защитником Брайном Идову.

«Не договорились. Решение было за главным тренером и спортивным директором. Мне было интересно, чтобы Брайн появился в нашей команде, но вопрос не решили. Я понимаю, что Тихонов не настаивал на его приходе. Идову был на сборах, поучаствовал в играх. Видимо, чуть-чуть не хватает физического состояния, не в оптимальной форме. И не договорились по агентским делам», — сказал Федосеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Последним клубом 31-летнего Брайна Идову были подмосковные «Химки». Ранее он выступал за московский «Локомотив», санкт-петербургское «Динамо» и пермский «Амкар».

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 24 очка за 20 матчей.