Тренер 2DROTS Кузнецов объяснил, почему отказался возглавить «Енисей»

Бывший футболист ЦСКА, а ныне тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о том, что отказался возглавить «Енисей». По словам специалиста, он долго думал о переходе в красноярскую команду, однако из-за болезни отца не стал принимать предложение «Енисея».

«Я долго думал о переходе в «Енисей» — полтора месяца было на раздумье. У меня в семье есть определённые проблемы, было бы неправильно оставить отца в данном случае. Уезжать туда и перевозить отца — он из Марьина тяжело переезжал на Волоколамку, а тут в Красноярск, тем более перелёты.

Вторая причина — непонятно по задачам. Всегда интересно в команде, которая ставит высокие задачи, в данном случае — выход в РПЛ. В «Енисее» он был запланирован на 2028 год, а контракт был предложен на полтора года. Как я могу выходить [в РПЛ], если соглашение закончится? Много таких непонятных вещей, который можно было решить. Но первая причина, конечно, главная», – приводит слова Кузнецова ТАСС.

В начале января было объявлено, что главным тренером красноярского «Енисея» стал российский специалист Андрей Тихонов.

Кузнецову 58 лет. С 2021 года он работает главным тренером медийной команды 2DROTS. Во время игровой карьеры Дмитрий выступал за московский ЦСКА, «Эспаньол», «Алавес», «Осасуну», тульский «Арсенал» и «Сокол». В составе армейцев он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка страны. Тренерскую карьеру Кузнецов начал в 2003 году. В 2005-м он возглавил челябинский «Спартак», а с 2014 по 2017 год работал ассистентом главного тренера в «Рубине».