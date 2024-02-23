Гвардиола: уверен, что «Сити» восхищался «Юнайтед», когда их тренировал Фергюсон

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова совладельца «Манчестер Юнайтед» Джима Рэтклиффа, который ранее сказал, что «красным дьяволам» есть чему поучиться у «горожан» и «Ливерпуля», но он хочет сбить эти команды с вершины английского футбола.

«Всегда, когда мы располагались ниже других команд, я восхищался ими и задавал себе вопрос: «Что нам нужно сделать, чтобы бросить им вызов и стать равными?»

Когда «Юнайтед» побеждал нас, мы наблюдали за ними и восхищались ими, учились у них. Я уверен, что во времена сэра Алекса Фергюсона и поколения Роя Кина, Дэвида Бекхэма, Рио Фердинанда и Гэри Невилла «Сити» восхищался этой командой. Теперь мы заняли это место. Но у меня есть ощущение, что они вернутся», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, после 25 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 44 очка и на текущий момент отстаёт от «Манчестер Сити», располагающегося на второй строчке, на 12 очков.