Главный тренер «Аль-Насра» рассказал, насколько сложно работать с Роналду на тренировках

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру высказался о работе с португальским нападающим команды Криштиану Роналду.

«Я пришёл в «Аль-Наср» за престижем и за тем, чтобы тренировать лучшего игрока в мире, а это престижно. С Криштиану легко работать на тренировках. И я считаю, что чем лучше игрок, тем легче с ним работать», — приводит слова Каштру Al Nassr Zone в соцсетях.

В среду, 21 февраля, «Аль-Наср» на своём поле обыграл «Аль-Фейху» в ответном матче 1/8 финала со счётом 2:0 (первая игра — 1:0). Роналду отметился забитым голом на 86-й минуте встречи.

В текущем сезоне Криштиану Роналду сыграл во всех турнирах за клуб в 28 матчах, в которых забил 27 голов и отдал 11 результативных передач. Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контракт португальца с клубом рассчитан до 2025 года.

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