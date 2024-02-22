«Сегодня с моим партнёром». Роналду выложил фото с сыном из спортзала

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду выложил в социальных сетях фотографии со своим сыном из спортзала.

«Сегодня с моим партнёром», — подписал снимки португальский форвард.

Фото: Соцсети Роналду

Фото: Соцсети Роналду

Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контракт португальца с клубом рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне Криштиану Роналду сыграл во всех турнирах за клуб в 28 матчах, в которых забил 27 голов и отдал 11 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 39-летнего футболиста в € 15 млн.

«Аль-Наср» после 20 туров саудовской Про-Лиги занимает второе место в турнирной таблице, набрав 49 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Шабабом».