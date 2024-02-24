Стала известна статистика Захаряна в матче с «Вильярреалом»

В испанской Ла Лиге состоялся матч 26-го тура «Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

20-летний российский полузащитник Арсен Захарян вышел в стартовом составе «Реала Сосьедад» и был заменён на 72-й минуте из-за травмы. Футбольно-аналитический портал Whoscored опубликовал статистику действий Захаряна в течение своего игрового отрезка.

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Российский хавбек нанёс два удара по воротам, один из которых пришёлся в каркас. На его счету 29 передач партнёрам (из них 21 точная), в том числе три длинных (из них две точных). Арсен выиграл два верховых единоборства, заработал на себе один фол и сам допустил три нарушения правил, одно из которых на 68-й минуте было наказано жёлтой карточкой.

На 72-й минуте Захарян покинул поле после жёсткого игрового столкновения и падения на правую руку. Футболист ушёл в раздевалку в сопровождении врачей, держась за плечо.