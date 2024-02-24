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Стала известна статистика Захаряна в матче с «Вильярреалом»

Стала известна статистика Захаряна в матче с «Вильярреалом»
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В испанской Ла Лиге состоялся матч 26-го тура «Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

Испания - Примера . 26-й тур
23 февраля 2024, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 3
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Комесанья – 17'     0:2 Комесанья – 47'     1:2 Мерино – 86'     1:3 Сёрлот – 90+5'    

20-летний российский полузащитник Арсен Захарян вышел в стартовом составе «Реала Сосьедад» и был заменён на 72-й минуте из-за травмы. Футбольно-аналитический портал Whoscored опубликовал статистику действий Захаряна в течение своего игрового отрезка.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Российский хавбек нанёс два удара по воротам, один из которых пришёлся в каркас. На его счету 29 передач партнёрам (из них 21 точная), в том числе три длинных (из них две точных). Арсен выиграл два верховых единоборства, заработал на себе один фол и сам допустил три нарушения правил, одно из которых на 68-й минуте было наказано жёлтой карточкой.

На 72-й минуте Захарян покинул поле после жёсткого игрового столкновения и падения на правую руку. Футболист ушёл в раздевалку в сопровождении врачей, держась за плечо.

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