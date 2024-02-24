Главный тренер «Реала Сосьедад» рассказал о тяжести травмы Арсена Захаряна

Главный тренер испанского «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль поделился информацией о степени повреждения российского атакующего полузащитника басков Арсена Захаряна, полученного в домашнем матче 26-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (1:3).

«Арсен Захарян даже не мог самостоятельно одеться. Завтра будут проведены тесты», — приводит слова Альгуасиля Marca.

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20-летний российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян начал домашний матч 26-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:3) в стартовом составе. На 72-й минуте футболист был заменён при счёте 0:2 после столкновения в игровом эпизоде с защитником гостей Йерсоном Москерой, при котором повредил правую руку во время падения на газон. Захарян покинул поле в сопровождении врачей, держась за плечо.