Гендиректор «Пари НН» — о несостоявшемся переходе Магкеева: отложили этот вопрос до лета

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что команда этой зимой вела переговоры с московским «Локомотивом» по возможному переходу Станислава Магкеева.

«У нас был интерес к этому игроку, и он продолжает оставаться. Но трансферное окно закрыто, Стас не перешёл в нашу команду. Мы отложили этот вопрос до лета. Мы находились в переговорах с «Локомотивом», – приводит слова Мелик-Гусейнова «Матч ТВ».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Пари Нижний Новгород» хотел приобрести защитника «Локомотива» Станислава Магкеева. Нижегородский клуб вышел на «Локомотив», но главный тренер москвичей Михаил Галактионов заблокировал переход Магкеева.

Напомним, 24-летний Станислав Магкеев оказался в системе московского «Локомотива» в 2014 году. Его действующее трудовое соглашение с железнодорожниками рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Станислав Магкеев не провёл ни одного матча. Он получил травму в игре 26-го тура чемпионата России сезона-2022/2023 с «Сочи» (3:0).