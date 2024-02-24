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Почеттино — об игре с «Ливерпулем»: уверены в себе и знаем, что можем выиграть

Почеттино — об игре с «Ливерпулем»: уверены в себе и знаем, что можем выиграть
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о предстоящем финале Кубка английской лиги с «Ливерпулем». Специалист дал понять, что лондонский клуб не собирается зацикливаться на неудачной серии в финалах на «Уэмбли». Отметим, что «Челси» проиграл пять своих последних финалов на этом стадионе.

«Финал начнётся и закончится, вот и всё. Финал никогда не имеет отсылки, которая будет перенесена на новый матч. Конечно, это история, и, конечно, люди обращают на это внимание, но мы, когда готовимся к финалу, не думаем о том, что произошло год назад, два года назад или три года назад. Мы знаем, что «Ливерпуль» — очень сильная команда, но мы тоже сильны. Мы уверены в себе и знаем, что можем выиграть этот трофей», – приводит слова Почеттино The Guardian.

Напомним, финал Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Челси» состоится 25 февраля на лондонском стадионе «Уэмбли».

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