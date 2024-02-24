Виталий Кафанов: Лунёв может быть вызван в сборную России в марте

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв может быть вызван в национальную команду на мартовские сборы.

«За два года в «Байере» Лунёв изголодался по футболу и игровой практике. И с первого матча в «Карабахе» до сегодняшнего дня эта сумасшедшая мотивация не закончилась. На протяжении всего этого времени он играет стабильно на высоком уровне, помог команде пройти дальше в еврокубках, в чемпионате помог набрать много очков в матчах, где «Карабах» не был убедителен. В ноябре Андрей был в списке на сбор перед матчем с Кубой, но за две недели до этого он получил травму с «Байером». Андрей может быть вызван в национальную команду на мартовские сборы», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 21 марта сборная России сыграет с Сербией, а 25 марта — с Парагваем.