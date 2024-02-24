Тренер «Ювентуса» Аллегри ответил на вопрос, продлит ли он контракт с туринским клубом

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о целесообразности пролонгации своего трудового соглашения с туринским клубом на текущем этапе сезона.

«Продлю ли я свой контракт? Сейчас я бы не стал ничего подписывать, потому что у меня уже есть контракт.

Необходимо вывести «Ювентус» в Лигу Чемпионов. Я принимаю всю критику. Нужно иметь толстую кожу и продолжать работать. В команде нет никакого спада уверенности», — приводит слова Аллегри журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, действующее трудовое соглашение 56-летнего специалиста рассчитано до лета 2025 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что Аллегри может быть уволен по окончании нынешнего сезона.

После 25 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 54 очка и занимает второе место, отставая от лидирующего «Интера» на девять очков.