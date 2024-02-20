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Аллегри может покинуть «Ювентус» по окончании нынешнего сезона — Tuttosport

Аллегри может покинуть «Ювентус» по окончании нынешнего сезона — Tuttosport
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Несмотря на то что руководство «Ювентуса» удовлетворено работой, которую проводит главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри, оно не спешит пролонгировать трудовое соглашение с ним. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, итальянский специалист хотел бы продлить контракт с клубом, рассчитанный до 2025 года. Однако боссы туринского клуба намерены оценить работу специалиста в течение ближайших двух месяцев. Подчёркивается, что решающим месяцем станет апрель. В случае если к концу этого месяца «Ювентус» не продлит контракт с Аллегри, то с наибольшей вероятностью он покинет клуб по окончании сезона, несмотря на оставшийся год по трудовому соглашению.

Напомним, после 25 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 54 очка и занимает второе место.

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