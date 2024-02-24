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«Борнмут» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 20:30

«Борнмут» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 20:30
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Сегодня, 24 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте, Англия. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом из Австралии. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне сезоне команды уже провели одну очную встречу в рамках 11-го тура АПЛ. Тогда «Манчестер Сити» одержал разгромную победу со счётом 6:1.

После 25 сыгранных матчей в активе «Манчестер Сити» 56 очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Борнмут» набрал 28 очков за 24 игры и находится на 13-й строчке.

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