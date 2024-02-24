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Гвардиола отреагировал на желание Руни войти в тренерский штаб «Манчестер Сити»

Гвардиола отреагировал на желание Руни войти в тренерский штаб «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на желание бывшего нападающего сборной Англии Уэйна Руни войти в его тренерский штаб.

«Руни – «красный дьявол», он человек «Манчестер Юнайтед». Однако, конечно, это очень приятно для всех нас, для всего «Манчестер Сити», – приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсетях.

Руни является воспитанником «Эвертона», откуда перебрался в стан «красных дьяволов». В общей сложности англичанин сыграл за манкунианцев 559 матчей, в которых отметился 253 мячами и 145 голевыми передачами. Под конец карьеры Руни играл за «Эвертон», «Ди-Си Юнайтед» и «Дерби Каунти». Уже в качестве тренера англичанин был в «Дерби Каунти», «Ди-Си Юнайтед» и «Бирмингеме».

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