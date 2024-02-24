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Женская сборная России сыграет матч с национальной командой Ботсваны

Женская сборная России сыграет матч с национальной командой Ботсваны
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Женская сборная России сыграет товарищеский матч с национальной командой Ботсваны. Встреча пройдёт в Турции на стадионе «Kaya Hotel Sports Center» 27 февраля и начнётся в 17:00 по московскому времени.

«Сборная Ботсваны не на слуху, но могу сказать, что это достойный соперник. В её активе есть участия в Африканском кубке наций, где она показала хороший результат. Команда качественно организована. Игроки физически развиты, сильны в индивидуальной игре. Ожидаем, что матч получится интересным и информативным», — приводит слова главного тренера сборной России Юрия Красножана сайт РФС.

Сборная Ботсваны занимает 153-е место в рейтинге ФИФА. Женская национальная команда России проводит сбор в Турции с 18 по 28 февраля. В состав женской сборной России вошли 24 игрока.

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