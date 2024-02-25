Клопп – о критике его бурных празднований: мне наплевать, что думают окружающие

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на критику его бурных празднований.

«В этом весь смысл. Я не оставляю ничего внутри. Я буду отдавать абсолютно все до последней секунды. Я слышал разговоры о том, что Микель Артета слишком бурно праздновал победу «Арсенала» над нами. Это точно исходило не от меня. Каждый может делать всё, что угодно.

Я не придумывал прыжки с кулаками, у меня нет на это авторских прав, и мне это не нужно. Ты делаешь то, что делаешь для себя и своих людей. А что об этом думают окружающие – мне, если честно, наплевать. И вы можете написать именно так.

Это для нас и ни для кого больше. Кому нравится, тому нравится, а кому не нравится, тому не нравится. Вы можете делать из моих торжеств всё, что хотите», – приводит слова Клоппа The Telegraph.