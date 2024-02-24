Клопп: сейчас «Ливерпуль» пишет книгу, которая закроется с моим уходом из клуба

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о своих ожиданиях от грядущего финала Кубка лиги с «Челси», который состоится завтра, 25 февраля.

«Позвольте мне подождать до воскресенья и посмотреть, какие эмоции я буду испытывать. Я просто полностью отдаюсь моменту. Хочу выиграть в воскресенье, но не для себя или своей копилки трофеев, а ради парней, клуба и болельщиков. То, чем мы занимаемся на текущий момент — это написание замечательной книги. И когда я уйду, мы закроем эту книгу и поставим её на полку. Потом ещё продолжит писать кто-нибудь другой», — приводит слова Клоппа журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Челси» сыграет с «Ливерпулем» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.