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Клопп: сейчас «Ливерпуль» пишет книгу, которая закроется с моим уходом из клуба

Клопп: сейчас «Ливерпуль» пишет книгу, которая закроется с моим уходом из клуба
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о своих ожиданиях от грядущего финала Кубка лиги с «Челси», который состоится завтра, 25 февраля.

Англия - Кубок лиги . Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Позвольте мне подождать до воскресенья и посмотреть, какие эмоции я буду испытывать. Я просто полностью отдаюсь моменту. Хочу выиграть в воскресенье, но не для себя или своей копилки трофеев, а ради парней, клуба и болельщиков. То, чем мы занимаемся на текущий момент — это написание замечательной книги. И когда я уйду, мы закроем эту книгу и поставим её на полку. Потом ещё продолжит писать кто-нибудь другой», — приводит слова Клоппа журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Челси» сыграет с «Ливерпулем» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

Турнирная сетка Кубка Лиги - 2023/2024
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