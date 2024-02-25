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Артета прокомментировал разгромную победу «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом» в АПЛ

Артета прокомментировал разгромную победу «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом» в АПЛ
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги разгромной победы в матче с «Ньюкаслом» (4:1) в игре 26-го тура английской Премьер-Лиги.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Ботман – 18'     2:0 Хаверц – 24'     3:0 Сака – 65'     4:0 Кивёр – 69'     4:1 Уиллок – 84'    

«Я действительно доволен игрой с «Ньюкаслом». Ребята сыграли по-настоящему хорошо, агрессивно, и мы заслужили победу в матче. У «Ньюкасла» много ресурсов, чтобы создавать проблемы соперникам, но мы продолжали доминировать, мы сохраняли наш ритм. Сегодня было приятно наблюдать за игрой нашей команды.

Против «Порту» мы действовали на своём уровне только при игре с мячом, но без него – нет. Это был важный урок, и из этих моментов можно многому научиться», – приводит слова Артеты BBC.

На данный момент после 26 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Арсенал» располагается на третьем месте с 58 набранными очками.

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