«Пытаюсь облегчить жизнь своей команде». Игрок «Арсенала» Жоржиньо — о матче с «Ньюкаслом»

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо поделился эмоциями от минувшего матча 26-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:1), по итогам которого он был признан игроком встречи.

«Всё, что я делаю, так это пытаюсь облегчить жизнь своей команде. Когда я выхожу на поле и у меня получается помочь, я действительно счастлив, потому что видеть, как команда оказывает давление, забивает голы и наслаждается тем, что она на одной волне с болельщиками, это просто невероятно.

Думаю, в матче с «Ньюкаслом» можно было увидеть, что команда действительно голодна. Мы показали, что готовы играть изо всех сил», — приводит слова Жоржиньо официальный сайт «Арсенала».

Напомним, после 26 туров чемпионата Англии «канониры» набрали 58 очков и занимают третье место.