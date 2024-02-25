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«Пытаюсь облегчить жизнь своей команде». Игрок «Арсенала» Жоржиньо — о матче с «Ньюкаслом»

«Пытаюсь облегчить жизнь своей команде». Игрок «Арсенала» Жоржиньо — о матче с «Ньюкаслом»
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Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо поделился эмоциями от минувшего матча 26-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:1), по итогам которого он был признан игроком встречи.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Ботман – 18'     2:0 Хаверц – 24'     3:0 Сака – 65'     4:0 Кивёр – 69'     4:1 Уиллок – 84'    

«Всё, что я делаю, так это пытаюсь облегчить жизнь своей команде. Когда я выхожу на поле и у меня получается помочь, я действительно счастлив, потому что видеть, как команда оказывает давление, забивает голы и наслаждается тем, что она на одной волне с болельщиками, это просто невероятно.

Думаю, в матче с «Ньюкаслом» можно было увидеть, что команда действительно голодна. Мы показали, что готовы играть изо всех сил», — приводит слова Жоржиньо официальный сайт «Арсенала».

Напомним, после 26 туров чемпионата Англии «канониры» набрали 58 очков и занимают третье место.

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