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Черышев: Захарян не может перестроиться на европейский футбольный лад

Черышев: Захарян не может перестроиться на европейский футбольный лад
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Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев высказался об игре футболиста сборной России Арсена Захаряна в составе испанского «Реала Сосьедад».

«Думаю, что Захарян уже адаптировался к чемпионату Испании с точки зрения бытовых вопросов, но пока он не может перестроиться на европейский футбольный лад. Там всё же футбол более агрессивный, чем в РПЛ, и в то же время очень комбинационный. Полагаю, ему просто нужно немного больше времени, чтобы привыкнуть к скоростям и требованиям в «Сосьедаде».

Дискуссии о том, рано Захарян уехал или нет, нужно было ему уезжать или надо было остаться, не имеют никаком смысла. У Арсена появился отличный вариант с хорошим клубом, поэтому очень хорошо, что он уехал. Он это сделал тогда, когда нужно было. Представьте, что через пару лет у него бы не было никаких предложений, что бы было?» — приводит слова Черышева Legalbet.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Захарян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. В клуб из Испании российский игрок перешёл из московского «Динамо» прошлым летом.

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