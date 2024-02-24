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В «Реале Сосьедад» назвали сроки возвращения Захаряна после повреждения

В «Реале Сосьедад» назвали сроки возвращения Захаряна после повреждения
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В пресс-службе испанского «Реала Сосьедад» высказались о сроках возвращения российского полузащитника команды Арсена Захаряна после повреждения.

«С Арсеном всё в порядке, всего лишь ушиб локтя. Он должен быть готов к матчу во вторник», — приводит сообщение «РИА Новости».

Во вторник, 27 февраля, «Реал Сосьедад» сыграет второй матч полуфинала Кубка Испании с «Мальоркой». В первой игре командам не удалось отметиться забитыми мячами.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, 20-летний российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян начал домашний матч 26-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:3) в стартовом составе. На 72-й минуте футболист был заменён при счёте 0:2 после столкновения в игровом эпизоде с защитником гостей Йерсоном Москерой, при котором повредил правую руку во время падения на газон. Захарян покинул поле в сопровождении врачей, держась за плечо.

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