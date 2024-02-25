Федерация футбола Испании потеряет € 5 млн, если «Барселона» не станет второй в Ла Лиге

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) лишится € 5 млн в случае, если «Барселона» или мадридский «Реал» не окажутся в числе двух лучших команд по итогам нынешнего розыгрыша испанской Примеры. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, у RFEF заключён контракт с Саудовской Аравией, где в январе проводится Суперкубок Испании, согласно условиям которого в случае, если «Барселона» или «Реал» не будут представлены на этом турнире, саудовцы вправе заплатить на € 5 млн меньше за отсутствие каждой из команд.

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Общая сумма, которую Саудовская Аравия платит RFEF за то, что Суперкубок Испании проводится в их стране, составляет € 40 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне «Барселона» и «Реал» не могут квалифицироваться в Суперкубок Испании, выиграв или став финалистами Кубка Испании, поскольку обе команды вылетели из турнира. Ещё два места на Суперкубке Испании получат победитель Ла Лиги и команда, занявшая второе место. На текущий момент лидером чемпионата Испании является «Реал», набравший 62 очка и имеющий отрыв от преследующей его «Барселоны» в пять очков. В свою очередь, сине-гранатовые опережают «Жирону» на одно очко, однако она имеет игру в запасе.