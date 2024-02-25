«Бавария» готова сделать Алонсо одним из самых высокооплачиваемых тренеров — Mirror

Руководство «Баварии» крайне заинтересовано в услугах 42-летнего испанского специалиста Хаби Алонсо, на текущий момент являющегося главным тренером леверкузенского «Байера», и готово увеличить его заработную плату в четыре раза по сравнению с той, что он получает в стане «фармацевтов». Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Mirror.

По информации источника, мюнхенский клуб предлагает Алонсо контракт, рассчитанный на три года, с зарплатой в размере € 23,4 млн в год. Таким образом, Алонсо может стать самым высокооплачиваемым тренером в истории Бундеслиги и начать зарабатывать на уровне специалиста Хосепа Гвардиолы, возглавляющего «Манчестер Сити».

Напомним, в нынешнем сезоне «Байер» провёл под руководством Алонсо 33 матча во всех турнирах, в которых одержал 29 побед и четыре раза сыграл вничью.

После 23 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 61 очко и на текущий момент занимает первое место.