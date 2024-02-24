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В «Реале» считают Хаби Алонсо главной заменой Карло Анчелотти – Sport1

В «Реале» считают Хаби Алонсо главной заменой Карло Анчелотти – Sport1
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В мадридском «Реале» считают Хаби Алонсо из леверкузенского «Байера» основным претендентом на замену главному тренеру «сливочных» Карло Анчелотти, сообщает Sport1.

По информации источника, руководство «Реала» держит открытую дверь для Хаби Алонсо, и он может возглавить клуб в любой момент после ухода Карло Анчелотти. При этом «сливочные» не настаивают и поэтому испанец может в следующем сезоне остаться в «Байере».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. После 23 сыгранных туров в чемпионате Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 61 очко. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 50 очков.

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