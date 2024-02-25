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Экс-игрок «Спартака» Петкович: в сезоне-2017/2018 так тупо проиграли чемпионат России

Экс-игрок «Спартака» Петкович: в сезоне-2017/2018 так тупо проиграли чемпионат России
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Сербский бывший защитник московского «Спартака» Марко Петкович поделился воспоминаниями о периоде в стане красно-белых.

«Воспоминания от чемпионского «Спартака»? Очень хорошие. Медаль до сих пор храню, конечно. Знаю, что сейчас началось тяжёлое время. На футболе это тоже отразилось. Понятно, что сейчас не такое время, как раньше. В те годы в «Спартаке» была очень хорошая команда. Играли в Лиге чемпионов и проиграли просто так тупо чемпионат России. Тогда была очень хорошая команда», — сказал Петкович.

Напомним, Марко Петкович выступал за «Спартак» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/2018 красно-белые финишировали на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Разница между чемпионом («Локомотивом») и «Спартаком» составила четыре очка.

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