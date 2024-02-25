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Нагорных оценил работу спортивного блока «Локомотива» в зимнее трансферное окно

Нагорных оценил работу спортивного блока «Локомотива» в зимнее трансферное окно
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Председатель Совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных оценил работу спортивного блока команды в зимнее трансферное окно. В минувшее трансферное окно железнодорожники подписали защитника Жерзино Ньямси, нападающего Саида Хамулича и полузащитника Никиту Салтыкова, который прибудет в расположение столичного коллектива после завершения сезона.

«На сегодня мы завершили нашу трансферную работу в этот промежуток. Считаю, что наш спортивный блок неплохо справился с задачей», — заявил Нагорных.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей.

Ранее Нагорных высказался о несостоявшемся переходе защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».

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