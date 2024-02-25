Рюдигер: мне и в голову не приходило, что я смогу осуществить мечту и сыграть за «Реал»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер заявил о том, что он с детства мечтал играть за испанский гранд.

«Я всегда мечтал играть за „Реал“, но мне и в голову не приходило, что я смогу осуществить эту мечту. Поэтому основной целью для меня было выступление в АПЛ, и я добился этого, перейдя в такой важный клуб, как „Челси“. А переход в „Реал“ — это награда за всю ту тяжёлую работу, которую я проделывал долгие годы.

Работа с Анчелотти? Должен сказать, что итальянские специалисты довольно требовательны, но Карло — действительно очень спокойный тренер. С ним вся команда по-настоящему идёт в одном направлении, и именно поэтому у него всё работает идеально», – приводит слова Рюдигера Bayern & Germany.

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Напомним, в нынешнем сезоне Рюдигер провёл за «Реал» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.