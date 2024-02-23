Антонио Рюдигер: все в сборной Германии мотивированы перед Евро-2024

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер заявил, что все игроки национальной сборной Германии хотят достойно выступить на домашнем Евро-2024.

«В конце концов, всё зависит от нас, игроков. Мы ответственны за то, чтобы люди в Германии были счастливы. Если мы будем играть хорошо и добиваться положительных результатов, то и болельщики будут нас поддерживать. У нас хорошая команда, отличный тренер, и мы все знаем, какое сейчас время. Это чемпионат Европы, все будут мотивированы и выложатся по полной. Я не переживаю на этот счёт», — приводит слова Рюдигера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии. Участие в розыгрыше турнира примут 24 сборные. Финал Евро-2024 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Берлине.