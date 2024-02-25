Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-спортдир ЦСКА высказался о работе главного тренера армейцев Федотова

Экс-спортдир ЦСКА высказался о работе главного тренера армейцев Федотова
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор московского ЦСКА Валерий Четверик поделился мнением о главном тренере армейцев Владимире Федотове.

«Володя Федотов — хороший парень, я бы сказал, мужик. Был ещё тренеришка Слуцкий. Но я не смотрю, кто тренер: Газзаев, Федотов, Слуцкий, Жорже. Я смотрю, во что играет команда. Были времена, когда ЦСКА играл лучше. У Федотова тоже были хорошие игры, но пока не хватает стабильности. А стабильность — это класс. Игроки есть, а команды, способной давать результат как раньше, пока нет. Хотелось бы пожелать ЦСКА и Володе Федотову стабильности», — сказал Валерий Четверик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В данный момент ЦСКА находится на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 28 очков в 18 матчах.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Эксклюзив
Экс-спортдир ЦСКА рассказал, как за юного Акинфеева предлагали деньги в Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android