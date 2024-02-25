Тренер «МЮ» тен Хаг объяснил, почему выпустил Антони лишь на 90+9-й минуте

Главный тренер команды «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему выпустил бразильского вингера Антони лишь в компенсированное время второго тайма матча 26-го тура английской Премьер-Лиги с лондонским «Фулхэмом».

«Дело не в физической готовности игрока. Он в хорошей форме, но у нас есть много вариантов на правом фланге. Я заигрываю тех, кто больше всего этого достоин. Ещё осенью мы увидели, что Антони необходимо прибавлять», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, вчера, 24 февраля, «Фулхэм» в гостях обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. После этой победы в активе «Фулхэма» стало 32 очка. «Дачники» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» набрал 44 очка и находится на шестой строчке.