Тен Хаг — о поражении от «Фулхэма»: «МЮ» проявил огромный характер, мы заслужили ничью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от лондонского «Фулхэма» (1:2) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Напомним, подопечным нидерландского специалиста удалось отыграться на 89-й минуте, однако «дачники» вырвали победу на 90+7-й минуте.

«Команда проявила огромный характер, чтобы отбиться, мы заслужили ничью и шли к победе — мы проявили большую индивидуальность и характер. Это была та самая ошибка. До этого мы шли к победе и должны были использовать свои возможности. Это повод для критики, но команда проявила огромный характер в обоих таймах», — приводит слова тен Хага ВВС.

После этой победы в активе «Фулхэма» стало 32 очка. «Дачники» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе 44 очков и находится на шестой строчке.