Главный тренер «Уфы» отреагировал на информацию о встрече с министром спорта Башкортостана

Главный тренер «Уфы» Евгений Харлачёв отреагировал на информацию о встрече с министром спорта Башкортостана Хабибовым Русланом.

«Не могу прокомментировать ситуацию с новым генеральным директором «Уфы», потому что сам ничего не знаю. Вся информация, что есть сейчас, из неофициальных источников. Обращайтесь к министру спорта, к и.о генерального директора. Что касается встречи с министром спорта, то она была и прошла позитивно», — сказал Харлачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее сообщалось, что министр спорта Башкортостана Хабибов Руслан на встрече с командой сообщил, что в команде в течение 10 дней появится новый генеральный директор. При этом ещё в декабре «Уфа» объявила об уходе Александра Егорова с должности генерального директора.