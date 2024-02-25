«Кадис» вырвал ничью в матче с «Сельтой», забив на 90+10-й минуте

На стадионе «Нуэво Мирандилья» завершился матч 26-го тура испанской Примеры, в котором местный «Кадис» принимал «Сельту». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. Итоговый счёт встречи — 2:2.
На 11-й минуте 36-летний нападающий «Сельты» Яго Аспас открыл счёт в матче. На 58-й минуте Уиллот Сведберг увеличил преимущество гостей, поразив ворота «Кадиса» с передачи Мануэля Санчеса. Через восемь минут хозяевам удалось сократить отставание благодаря точному удару Хуанми. Развязка произошла в самой концовке встречи, когда Дарвин Мачис сумел сравнять счёт, забив на 10-й компенсированной минуте.
После этого матча «Сельта» осталась на 16-м месте, сохранив отрыв от сегодняшнего соперника в три очка. Команда Рафаэля Бенитеса набрала 21 очко. «Кадис» находится строчкой ниже с 18 очками.
- 25 февраля 2024
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