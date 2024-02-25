Серхио Рамос станет капитаном на матч с «Реалом», продемонстрировав преданность «Севилье»

Защитник «Севильи» Серхио Рамос станет капитаном на матч 26-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом», который пройдёт 25 февраля, сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, Рамос попросил у Хесуса Наваса капитанскую повязку на один матч, и он согласился дать её. Таким образом Серхио хочет продемонстрировать свою преданность «Севилье».

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Напомним, Серхио Рамос является воспитанником «Севильи», откуда летом 2005 года перебрался в «Реал». Испанец покинул «сливочных» летом 2021 года, перейдя во французский «ПСЖ». В общей сложности защитник в стане мадридцев четыре раза выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок Испании, пять раз – Ла Лигу, два раза – Кубок Испании и три раза — Суперкубок УЕФА. В составе «Севильи» Рамос ничего не выигрывал.